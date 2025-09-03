В «Локомотив» может вернуться Рихард Паник

Словацкий форвард Рихард Паник возвращается в ярославский «Локомотив» и подпишет однолетний контракт. Об этом сообщает портал Yarnews.

31 августа президент клуба Юрий Яковлев на пресс-конференции заявил, что «Локомотив» заинтересован в возвращении Паника, с ним ведутся переговоры. Паник ушел из команды в связи с истечением контракта.

В прошлом сезоне Рихард Паник провел 29 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 12 очков (6 голов и 6 передач). В 15 матчах Кубка Гагарина он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

Антон Голицын