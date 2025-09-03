Преподаватели и студенты ПГНИУ недовольны расписанием занятий

Преподаватели и студенты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) остались недовольны расписанием занятий в новом учебном году. Об этом сообщил телеграм-канал «Звезда|Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Расписание занятий в ПГНИУ, составлением которого в этом году занимался искусственный интеллект, опубликовали 29 августа. Так, некоторым преподавателям поставили пары рано утром и поздно вечером с многочасовыми «окнами», а другим назначили неподходящие для занятий кабинеты: лабораторные по химии поставили в экономическом корпусе, и наоборот.

На собрании 1 сентября с ректором университета Игорем Германовым преподаватели попросили перенести начало учебного года. Однако обучение началось в обычном режиме со 2 сентября, а пары стали переставляться по несколько раз в день.

Сотрудникам вуза сообщили, что расписание будет переделываться вручную, на что потребуется не менее двух недель. Пока преподавателям и студентам придется каждый вечер проверять расписание на следующий день, чтобы не упустить изменения в занятиях.