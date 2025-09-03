В Самарской области пожар уничтожил два жилых дома с четырьмя машинами

В ночь на среду, 3 сентября, в Самарской области произошел пожар: пламя охватило два жилых дома и два гаража с автомобилями. Происшествие случилось в Сергиевском районе в поселке Сургут на улице Мира. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 1:57 (MSK+1) в пожарно-спасательный отряд № 40 поступило сообщение о возгорании. На место прибыли дежурные караулы из частей № 176 и 109.

Площадь пожара составила 280 кв. м. В 03:10 пламя локализовали, а в 04:20 ликвидировали открытое горение.

В результате происшествия сгорели четыре автомобиля — один грузовой и три легковых. Никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Георгий Портнов