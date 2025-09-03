Жителю Приангарья заменили штраф на 5 лет колонии за призывы к терроризму

Апелляционный военный суд ужесточил приговор жителю Иркутской области по делу о публичных призывах к террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По требованию прокуратуры ему назначили пять лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2025 года 2-й Восточный окружной военный суд назначил подсудимому по этому делу штраф в размере 400 тыс. руб.

Согласно материалам дела, житель Ангарска в мае 2024 года в одной из групп в Telegram разместил комментарий, «содержащий призывы к насильственным действиям в отношении госдеятеля России». Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

Александра Стрелкова