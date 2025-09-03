Крупнейший фонтан Самары запустят после длительной реконструкции

Открытие обновленного фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» пройдет в Самаре на площади Героев 21 Армии в среду, 3 сентября, в 20:00 (MSK+1). Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Гостей ждет светомузыкальное представление в сопровождении мелодий военных лет — "Смуглянка", "Катюша", "Синий платочек", "Песенка фронтовых корреспондентов" и, конечно, прозвучит "День Победы"»,— говорится в сообщении.

Реконструкция фонтана продолжалась длительный период. Власти обещали максимально сохранить изначальный облик объекта.

После реконструкции фонтан оснастили музыкальным оборудованием, системой подсветки и видеонаблюдения. Внутри чаш установлено около 200 форсунок, высота струй составляет от 5-6 до 30 м.

Обновленный фонтан украшен мозаичным панно с восстановленной смальтой Георгиевской лентой. Также сохранена общая площадь сооружения (40x40 м).

Георгий Портнов