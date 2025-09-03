Власти Абакана предупредили о продолжении сильных дождей в ближайшие дни

В Абакане 3 и 4 сентября ожидается выпадение месячной нормы осадков. Об этом предупредил мэр столицы Республики Хакасия Алексей Лемин на внеочередном заседании комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2 сентября.

По данным главы города, за сутки 1 сентября и в ночь 2 сентября уже выпало 32 мм осадков, что составляет 83% месячной нормы. «Официально у нас введен режим повышенной готовности по подтоплению. Все силы и средства "Спецавтобазы ЖКХ" у нас направлены на самые сложные участки. К этим участкам сейчас добавятся и многоквартирные дома, где подтапливает подвалы»,— рассказал господин Лемин о принятых мерах.

Спецтехника МКУ «Спецавтобаза ЖКХ» с 06:00 2 сентября до 06:00 3 сентября совершила почти 140 рейсов. В мэрии подсчитали, что с учетом всех задействованных сил и средств за это время с улиц откачали около 2,4 тыс. куб. м воды.

Валерий Лавский