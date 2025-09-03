Астраханца оштрафовали на 400 тыс. за нелегальный оборот немаркированной рыбы

Ахтубинский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении жителя ЗАТО г. Знаменск по уголовному делу о нелегальном обороте немаркированной рыбной продукции в крупном размере (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, до октября 2023 года фигурант незаконно хранил рыбную продукцию на сумму не менее 500 тыс. руб. для дальнейшего сбыта. Для этого он использовал холодильное помещение по месту своего жительства. На продукции не было маркировки.

По решению суда фигурант получил штраф в 400 тыс. руб. До полной оплаты на его имущество наложен арест, рыбная продукция изьята.

Павел Фролов