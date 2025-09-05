Квартира дочери пермского девелопера вновь выставлена на торги

Финансовый управляющий бывшего гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова вновь выставил на торги квартиру его дочери Екатерины Губановой, сообщает «Федресурс». Согласно объявлению, в лот стартовой стоимостью 29,7 млн руб. включена трехкомнатная квартира общей площадью 195,1 кв. м, расположенная в Перми на пятом этаже дома по адресу: ул. Краснова, 30. Торги назначены на 25 октября 2025 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее квартира выставлялась на торги со стартовой стоимостью 33 млн руб., но аукцион был признан несостоявшимся. Как указано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на участие в торгах не подали ни одной заявки.

Напомним, Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Господин Гладиков вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая тоже признана несостоятельной, были поручителями по кредитам строительного холдинга (долги банкрота «Камской долины» насчитывали более 1 млрд руб.). Экс-гендиректор оценил объем своих неисполненных финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.