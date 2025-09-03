Бизнес скончавшегося пермского подрядчика унаследовал сын

Доверительным управляющим 100% ООО «Нью-Граунд» стал Василий Старцев, сын прежнего владельца — Юрия Старцева. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 3 сентября, уточняет сервис «СПАРК-Интерфакс». Прежний владелец и основатель компании скончался 27 июля.

Фото: ФК «Амкар»

Фото: ФК «Амкар»

Юрий Старцев родился в 1961 году, в 1984-м окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология комплексной механизации разработки пластовых месторождений» с квалификацией «горный инженер». Был основателем, гендиректором АО «Нью-Граунд» и владельцем 52% акций общества.

Данная компания — крупнейшая в регионе стройорганизация, специализирующаяся на фундаментах и подземных сооружениях. Выручка в 2024 году — 6 млрд руб., чистая прибыль — 136 млн руб. Сведения о переходе к сыну доли Юрия Старцева в АО «Нью-Граунд» пока в реестр не вносились.