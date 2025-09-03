В Перми после нападения собак на мужчину возбуждено уголовное дело

В апреле текущего года две бойцовские собаки напали на 35-летнего инженера АО «ОДК — Пермские моторы». Инцидент произошел у проходной предприятия, где их временно оставил хозяин. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, в результате мужчина получил травмы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Доклад о расследовании обстоятельств травмирования мужчины затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин. Руководителю следственного управления по Прикамью поручено доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах инцидента.