Строить детский развлекательный центр с рестораном у нового зоопарка будут в 2026 году

Краевое минимущество опубликовало проект приказа о планировке территории возле нового зоопарка, ограниченной улицами Архитектора Свиязева и Космонавта Леонова. Проект приказа минимущества и градостроительная документация опубликованы на сайте ведомства. Проект утвержден в том числе на основании заявления ООО СЗ «Пермглавснаб», планирующего возвести в этой локации детский развлекательный центр и ресторан. Первым на размещение указанной документации обратил внимание «Новый компаньон».

Фото: Материалы к заседанию совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата

В проекте планировки отмечается, что четырехэтажный развлекательный центр будет иметь площадь не более 6 тыс. кв. м, а двухэтажный ресторан — не более 400 кв. м. Возле детского центра появятся 60 машино-мест, возле заведения общественного питания — не более 12. Проектирование обоих объектов намечено на 2025 года, строительство — на 2026-й.

В 2022 году краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту «Пермглавснаба» по возведению детского развлекательного центра статус приоритетного. Это позволяет инвестору арендовать землю под стройку на льготных условиях. Тематика центра будет основана на известных русских сказках и мультфильмах. На его территории предусмотрена детская игровая зона и парковка. Рядом появится здание для заведения общепита. Изначально завершить проект планировалось в 2025 году, осенью 2022 года объем инвестиций в него оценивался в 387 млн руб.