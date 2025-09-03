Экс-глава Чайковского не планирует возвращаться на СВО

Бывший мэр города Чайковского Алексей Третьяков не планирует продлевать контракт с Минобороны, который истекает в конце сентября этого года, и хочет подать рапорт на увольнение из воинской части. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на самого экс-чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Третьяков.

Фото: Properm.ru Алексей Третьяков.

Фото: Properm.ru

Господин Третьяков собирается также подать в суд после возвращения на «гражданку», так как уверен, что попал под уголовное преследование незаконно.

В мае этого года Алексей Третьяков вернулся из плена и проходил реабилитацию и медицинское обследование в Чеченской Республике. Сейчас экс-мэр чувствует себя нормально, но ему необходимо оформить документы в связи с полученным ранением. Возвращаться в политику в ближайшее время он не собирается.

В специальной военной операции на Украине Алексей Третьяков участвовал как военнослужащий-контрактник. Он заключил контракт с Минобороны 7 сентября 2023 года и в составе батальона «Ахмат». 21 сентября попал в плен в ходе боя под селом Клещеевка.

Алексей Третьяков возглавлял Чайковский с 2014 по 2018 год. В 2019 году глава города судом был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче квартиры из муниципального жилищного фонда сотруднице администрации. Суд назначил господину Третьякову наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима. Однако уже летом 2020 года он был освобожден условно-досрочно.