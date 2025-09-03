Завершено расследование дела о хищении 4 млрд рублей новосибирского аквапарка

ФСБ России завершила расследование дела о хищении 4 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением Агентства страхования вкладов (АСВ). По данным «Ъ», в качестве обвиняемых по делу привлечены девять человек — бывшие заместители директора АСВ Александр Попелюх и Ольга Долголева, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» Евгений Богорад и его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин и бухгалтер этой фирмы Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, которая оставила свою должность, чтобы стать гендиректором аквапарка. По ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы), которая вменяется им в вину, наказание составляет до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В ближайшие дни обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает около 50 томов. Речь в нем идет о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка — об одном из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир», расположенном в Новосибирске.

Средства от эксплуатации «Аквамира» поступали не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы. Первоначально речь в деле шла о хищении около 200 млн руб. Однако по итогам экспертизы ущерб вырос почти до 4 млрд руб.

Илья Николаев