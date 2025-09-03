Китай на параде в Пекине впервые показал силы стратегической ядерной триады

Стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования Народной освободительной армии Китая (НОАК) были впервые представлены в колоннах войск на площади Тяньаньмэнь. Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне состоялся в Пекине 3 сентября.

В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были впервые продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-31». Помимо этого, была представлена стратегическая межконтинентальная ядерная ракета DF-5C планетарного охвата, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности.

Гостями торжеств в Пекине являются лидеры более 25 государств. В качестве главного гостя на параде присутствовал президент России Владимир Путин.

Эрнест Филипповский