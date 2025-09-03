На параде в Пекине впервые представлены кибервойска НОАК

В парадных колоннах войск на площади Тяньаньмэнь впервые был представлены подразделения кибервойск и сил информационной поддержки Народной освободительной армии Китая (НОАК). Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне состоялся в Пекине 3 сентября.

Также НОАК показала ряд новинок ПВО. Были продемонстрированы шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ19 («Хунци—19»), HQ-12 («Хунци—12»), HQ-29 («Хунци—29»).

Были продемонстрированы беспилотные боевые средства морского базирования, включая катера и подводные аппараты, беспилотные вертолеты корабельного базирования, а также системы минирования, разведывательно-ударные БПЛА, ведомые БПЛА.

Помимо этого, по площади прошли новые образцы танков, обозначенных как «Тип 100», а также боевые машины их поддержки, которые отличаются высокой степенью интеллектуализации и способностью действовать в связке.

Эрнест Филипповский