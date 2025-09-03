Из-за столкновения с птицей самолет Azur Air вернулся в аэропорт Иркутска
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Иркутска в Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало попадание птицы в отсек стеклоочистителя воздушного судна B-757 200 после взлета, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, полет выполнялся сегодня около 10:00 по местному времени. Предварительно вылет перенесен на 15:30.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку.