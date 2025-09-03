Си Цзиньпин: Китай придерживается пути мирного развития

Предваряя масштабный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, председатель КНР обратился к мировому сообществу и напомнил о стоящих перед ним вызовах. Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне проходят в Китае 3 сентября. Гостями торжеств в Пекине являются лидеры более 25 государств, в качестве главного гостя на параде присутствует президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня человечество вновь стоит перед выбором: мир или война, диалог или конфронтация, выигрыш-выигрыш или игра с нулевой суммой. Китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории и прогресса человеческой цивилизации, придерживается пути мирного развития и работает рука об руку с народами всех стран, чтобы построить сообщество с единой судьбой для всего человечества»,— сказал Си Цзиньпин.

Вместе с тем, лидер КНР призвал всех офицеров и солдат Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «добросовестно исполнять свой священный долг, ускорять создание армии мирового класса, решительно отстаивать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность». НОАК должна оказывать «стратегическую поддержку великому возрождению китайской нации» и «вносить еще больший вклад в дело мира и развития во всем мире».

Эрнест Филипповский