Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth заявил, что «многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая». Сообщение было опубликовано через несколько минут после начала военного парада в Пекине, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии.

Трамп также задался вопросом «упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке», которую США оказали Китаю, чтобы помочь «ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика».

Кроме того, президент США пожелал председателю КНР и народу Китая «прекрасного дня празднования», а также «теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые по мнению Трампа «строят заговор против США».

Влад Никифоров