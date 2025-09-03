Парад к 80-летию победы над Японией и окончания II мировой начался в Хабаровске

В Хабаровске впервые проходит военный парад в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Ожидается прохождение войсковых подразделений и военной техники. На трибуне находятся более 50 фронтовиков и тружеников тыла.

По информации губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, на празднование прибыла делегация Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ее составе — представители РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Также приглашены представители ВС Монголии, детские делегации из Белоруссии, Китая и КНДР. В 22:00 (15:00 мск) на набережной Амура в центре Хабаровска запланирован праздничный салют.

Часом ранее парад Победы состоялся в Южно-Сахалинске.

Вторая мировая война охватывала более 60 государств и длилась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Завершилась война после разгрома японской Квантунской армии в ходе ряда наступательных операций советских войск и освобождения северо-восточного Китая, Кореи, Южного Сахалина и Курил (9 августа — 2 сентября 1945 года). Окончание войны ознаменовало подписание Акта о капитуляции Японии. Памятная дата учреждена на следующий день после капитуляции Японии 2 сентября 1945 году, но фактически отмечать ее начали лишь в 2010 году. Позже дату празднования перенесли на 3 сентября.

Эрнест Филипповский, Хабаровск