Вучич рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил о сложности в подготовке и общении с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает сербское издание Blic.

«Это нелегко — разговаривать с президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так»,— сказал господин Вучич.

По его словам, он, как представитель небольшой страны, “должен в каждом слове учитывать ее интересы и не совершать ошибок”.

Владимир Путин и Александр Вучич встретились 2 сентября в Пекине. Президент Сербии рассказал, что на встрече были обсуждены геополитические вопросы и аспекты сотрудничества двух стран. Среди тем были культура, спорт, военно-техническое сотрудничество, а также ситуация в Косово и Метохии, а также Боснии и Герцеговине.