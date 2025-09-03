Орбан: Венгрии надо готовиться к физическому насилию перед выборами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрии тоже необходимо готовиться к физическому насилию в преддверии парламентских выборов весной 2026 года. Об этом он написал в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Свое заявление Виктор Орбан сделал после нападения на бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. На предвыборном митинге в селе Добра на него напал пенсионер, который несколько раз ударил его костылем по голове. Нападавшего задержала полиция, а Андрея Бабиша доставили в больницу.

«В Чехии за словесными провокациями теперь следует насилие, на нашего друга Андрея Бабиша напали на пороге победы. Но и так его не остановить. В Венгрии нам тоже надо готовиться к физическому насилию со стороны «петушков» (венгерская оппозиционная партия «Тиса» — Ъ). Всё зря, как и Бабиша в Чехии, нас здесь тоже не остановить»,— написал премьер Венгрии.