Россия и Индия обсуждают расширение поставок зенитных комплексов С-400

Сотрудничество России и Индии может быть расширено за счет увеличения поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Есть возможность расширения нашего сотрудничества и в этой области тоже. Это значит новые поставки. Пока мы находимся в стадии переговоров»,— сказал господин Шугаев (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что страны также сотрудничают в поставках истребителей Су-57.