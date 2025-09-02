Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп заявил, что пока не собирается снижать пошлины на импорт из Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует снижать пошлины на индийский импорт в размере 50%. Ранее эти пошлины были введены, в том числе, в ответ на покупку Индией российской нефти.

Несмотря на свое решение, Трамп выразил уверенность в том, что США «очень хорошо» ладят с Индией. При этом он отметил, что Нью-Дели взимал с американских товаров «огромные пошлины», которые были самыми высокими в мире.

Ранее правительство Индии назвало новые тарифы несправедливыми и подчеркнуло, что продолжит покупать российскую нефть, пока это выгодно.

