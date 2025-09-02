Силв ПВО сбили 27 БПЛА за 3 часа

С 20:00 по 23:00 мск 2 сентября средства ПВО уничтожили над регионами России 27 БПЛА, сообщили в Минобороны. 10 из них было сбито над акваторией Черного моря, 7 — над Крымом, еще 7 — над Ростовской областью, 2 — над Брянской областью, а также еще 1 — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших от удара дрона жителях Ракитянского района области. Они работают на соцобъекте рядом с которым сдетонировал БПЛА.