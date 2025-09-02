Трамп начал запланированное выступление с 40-минутным опозданием

Президент США Дональд Трамп начал выступление с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Господин Трамп вышел на публику с опозданием на более чем 40 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

В начале своего выступления, которое транслирует Associated Press, господин Трамп сообщил, что штаб-квартира Космического командования США будет перенесена из штата Колорадо в Алабаму. По его словам, решение позволит создать 30 тыс. рабочих мест в Алабаме и привлечет сотни миллионов долларов инвестиций.

В конце августа Дональд Трамп впервые после начала его второго президентского срока не появлялся на публике несколько дней. В сети стали распространяться слухи о смерти президента США.