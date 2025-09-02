Польша попросила США принять ее в G20

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил власти США принять страну в состав международного клуба G20.

«В связи с тем, что Польша вошла в клуб стран с триллионными экономиками, я настоятельно призвал США как страну, председательствующую в G20 в 2026 году, пригласить нас в эту группу»,— сказал господин Сикорский после встречи с госсекретарем США Марко Рубио (цитата по TVP Info).

Власти Польши неоднократно просили принять страну в состав G20. Представителей польского правительства приглашали на саммиты объединения, но только в качестве наблюдателей.