В Черноземье 3 сентября будет тепло, от +10°С до +24°С

В среду, 3 сентября в регионах Черноземья будет по-летнему тепло. Температура — от +10°С ночью до +24°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет малооблачно. Ночью температура составит +13°C. Днем — +24°C.

В Воронеже ночью — малооблачно, +13°C. Днем — облачно с прояснениями, +23°C.

В Курске — малооблачно. Ночью будет +12°C. Днем — +22°C.

В Липецке ожидается облачная погода. Ночью +12°C. Днем — +21°C.

В Орле ночью будет малооблачно, +10°C. Днем — переменная облачность, +21°C.

В Тамбове — облачно. В темное время суток — +13°C. Днем — +21°C.

Юрий Голубь