Здание Кадетского корпуса могут передать Ульяновскому институту гражданской авиации

Историческое здание Кадетского корпуса, бывшее главное здание Ульяновского суворовского военного училища, могут передать Ульяновскому институту гражданской авиации (УИГА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Маслов Фото: Иван Маслов

Как сообщил «Ъ-Волга» источник в правительстве Ульяновской области, о возможности передачи здания шла речь 2 сентября на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею УИГА, которое проходило под председательством губернатора Алексея Русских (19 сентября институту исполняется 90 лет).

В ходе обсуждений ректор УИГА Евгений Смольников пожаловался губернатору на нехватку площадей для обучения курсантов, заметив, что институт планирует ежегодно увеличивать набор на 75 человек. По словам собеседника «Ъ-Волга», на заседании оргкомитета ректор УИГА обсуждал с губернатором возможность передачи институту бывшего главного здания Ульяновского суворовского военного училища институту гражданской авиации. По словам источника, «пока это только идея, не более», «теоретически это возможно, но до принятия решения еще очень далеко», «УИГА нуждается в площадях, но и эти площади не совсем подходят — они достаточно удалены от основных корпусов института». «Будем думать»,— сказал собеседник.

Здание Кадетского корпуса — объект исторического наследия федерального значения. Построено в 1877 году, по планировке и архитектуре напоминает большой дворец, его общая площадь — около 12 тыс. кв. м, первоначально в нем размещался Симбирский кадетский корпус, после революции — пехотные курсы, школа командного состава, с 1932 года — танковое училище, с сентября 1991 года — Суворовское военное училище (СВУ). После перебазирования СВУ на новые площади, территория и корпуса училища были переданы от Минобороны РФ Ульяновску. Власти региона планировали на этой территории разместить элитное жилье и за счет застройщика произвести ремонт Кадетского корпуса (ориентировочные затраты на восстановление объекта культурного наследия оцениваются в 1,91 млрд руб.), однако категорически против этого выступила общественность города, которая предлагала на этой территории создать общественное культурно-историческое пространство военно-патриотической направленности с музеями, учреждениями культуры и сквером. В декабре прошлого года была попытка региональной власти выставить здание Кадетского корпуса на торги на сайте «НАСЛЕДИЕ.ДОМ.РФ» (сформированном под эгидой Минкультуры РФ в целях поиска инвесторов для восстановления объектов исторического наследия), но после возмущений общественности лот был снят.

До сих пор судьба Кадетского корпуса не определена.

Сергей Титов, Ульяновск