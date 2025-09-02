В Дагестане устроившего стрельбу у ТЦ заключили под стражу

Ленинский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении местного жителя, которого обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Согласно материалам дела, 29 августа фигурант из-за конфликта с местным жителем не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в его сторону. Инцидент произошел перед входом в торговый центр «Этажи» в Махачкале, где в этот момент находилось большое количество людей. В результате происшествия никто не пострадал.

Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, то есть до 29 октября 2025 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном Суде Республики Дагестан.

Константин Соловьев