Сотрудницы соцучреждения пострадали при детонации дрона в Белгородской области

Поселок Пролетарский Ракитянского района подвергся атаке ВСУ. При детонации дрона рядом с социальным объектом пострадали три сотрудницы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

У раненых обнаружены минно-взрывные и баро- травмы. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания необходимой помощи женщины продолжат лечение амбулаторно, уточнил господин Гладков.

Под удары дронов также попали город Грайворон, село Муром Шебекинского округа, села Тулянка, Орехово и Кукуевка Валуйского округа, село Березовка Борисовского района, село Нечаевка Белгородского района, а также поселок Быценков в Краснояружском районе и поселок Красная Яруга. Обошлось без жертв.