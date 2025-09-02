В Курской области хотят отменить предельный возраст в 65 лет для чиновников

Возрастной предел в 65 лет для чиновников в Курской области могут отменить — врио губернатора Александр Хинштейн внес проект изменений в региональный закон «О государственных должностях Курской области» в областную думу. Согласно пояснительной записке, решение мотивировано тем, что федеральное законодательство не содержит подобных ограничений. Это стало известно из текста законопроекта.

Профильный комитет регионального парламента рекомендовал вынести вопрос на ближайшее заседание.

