Reuters: Индия увеличит поставки лекарств в Россию

По данным агентства Reuters, ссылающегося на двух неназванных источников, Индия планирует активизировать экспорт своей фармацевтической продукции в Россию, Бразилию и Нидерланды. Таким образом она пытается компенсировать возможные последствия от повышенных импортных пошлин США.

В настоящее время США являются крупнейшим покупателем произведенных в Индии фармпрепаратов, однако из-за сверхвысоких пошлин в 50% участники рынка оказались в крайне неопределенной ситуации. Сейчас на США приходится около трети фармацевтического экспорта Индии — в основном это дженерики (более дешевые аналоги) популярных препаратов. Поставки в США в этом году выросли на 20%, достигнув $10,5 млрд.

Вторым по величине рынком для фармэкспорта Индии является Великобритания с объемом продаж в $914 млн, затем идет Бразилия с $778 млн. По данным индийского правительства, экспорт в Нидерланды и Россию в 2025 году составил $616 млн и $577 млн соответственно.

«Индия стремится увеличить экспорт на другие рынки, и мы считаем, что есть возможности для роста в России, Бразилии, Нидерландах и некоторых странах Европы,— сообщил один из источников Reuters.— Идея заключается в диверсификации нашей экспортной цепочки и увеличении доли рынка в других странах».

