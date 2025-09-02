На Сахалине впервые использовали морской беспилотник для доставки материалов избиркома

В Сахалинской области избирательная комиссия впервые использовала безэкипажный катер для доставки информационных материалов в труднодоступный район. Как сообщили 2 сентября в пресс-службе регионального избиркома, судно преодолело 63 км по морю от Невельска до острова Монерон. Эксперимент был проведен при поддержке АНО НПЦ «Крылья Сахалина».

Материалы разместили на стендах природного парка «Остров Монерон» для информирования избирателей, которые будут находиться на острове в единый день голосования 14 сентября. Там пройдут дополнительные выборы депутата собрания Невельского городского округа.

В избиркоме подчеркнули, что проект носит пилотный характер и может быть использован при организации голосования на других труднодоступных территориях региона.

Центризбирком в последние годы активно внедряет новые технические решения для повышения доступности избирательного процесса. Помимо дистанционного электронного голосования, которое в 2025 году будет применяться в 24 регионах, комиссии используют мобильные комплексы для голосования и выездные участки в труднодоступных районах. Обычно материалы и бюллетени доставляются туда вертолетами и катерами, а использование беспилотных судов в этой сфере зафиксировано впервые.

Анна Коломенская