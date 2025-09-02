Операция по спасению пермской альпинистки прекращена

Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов заявил, что операция по спасению альпинистки Натальи Наговициной прекращена. По его словам, в результате новой съемки палатки альпинистки с беспилотника признаков жизни не обнаружено. Все видеоматериалы будут переданы лично сыну Натальи Наговициной, цитирует «Ъ» господина Курбатова.

Фото: Альпинистка Наталья Наговицина

Уроженца Пермского края Наталья Наговицина получила травму ноги при спуске с Пика Победы (самая высокая точка Тянь-Шаня) 12 августа на высоте около 7,2 тыс. м. Другие альпинисты из штурмового лагеря пытались помочь альпинистке и оставили ей пищу и снаряжение. Минобороны Киргизии направило военный вертолет для эвакуации, но он совершил жесткую посадку, и спасательная операция была прервана из-за плохих погодных условий 23 августа. 27 августа киргизские власти признали альпинистку пропавшей без вести, наблюдая отсутствие признаков жизни на видеозаписях с дронов.

«Кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволили достичь ожидаемых результатов. В истории Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 метров, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов»,— написал господин Кубатов в соцсетях.

Он поблагодарил правительство и Минобороны Киргизии, военных пилотов, спасателей, альпинистов, участвовавших в спасательных операциях.