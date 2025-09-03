Чебоксарам выделили 559 млн руб. на программу льготного жилья

Чебоксарам выделили 559 млн руб. на реализацию программы обеспечения жильем льготных категорий граждан. Информация об этом опубликована пресс-службой мэрии Чебоксар.

Замглавы администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства Денис Церфус сообщил, что на начало сентября куплено 126 квартир на общую сумму 417 млн руб. Также объявлены аукционы на оставшиеся 143 млн руб. со сроком подачи заявок до 30 сентября.

На жилье для многодетных семей было выделено 348,3 млн и 110,8 млн руб. для молодых семей. Также 20 млн руб. впервые было выделено на покупку жилья для малоимущих граждан.

В 2025 году свои жилищные условия благодаря льготным программам улучшили 141 семья в Чебоксарах.

Марк Халитов