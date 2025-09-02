Заступил на мост

В ООО «Пермская концессионная компания», операторе строительства и реконструкции моста через Чусовую, сменился гендиректор. Новым руководителем ООО стал Валерий Захваткин. В 2003–2005 годах он работал начальником главного управления экономики Пермской области, а до этого в течение почти четырех лет был министром экономики Удмуртии. Источники говорят, что в ходе работы в Прикамье гос­подин Захваткин зарекомендовал себя как надежный исполнитель. Эксперты отмечают, что кадровые перестановки прошли, когда власти поставили задачу интенсифицировать строительство объекта.



Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», смена единоличного исполнительного органа ООО «Пермская концессионная компания» произошла в прошлом месяце. Генеральным директором компании назначен Валерий Захваткин. Господин Захваткин родился в 1965 году в Ижевске. В 1987-м окончил Пермское высшее командно-инженерное училище ракетных войск, после чего работал на различных промышленных предприятиях Удмуртии. В начале 1990-х годов Валерий Захваткин трудоустроился в министерстве экономического развития республики, где курировал вопросы конверсии. Со временем он стал заместителем министра, а с 1999 по 2003 год был главой министерства. В 2003 году господин Захваткин перебрался в Пермь. В течение трех лет он руководил главным управлением экономики Пермской области, после чего вернулся в Удмуртию, где возглавил оборонное ФГУП «Ижевский механический завод». Затем, по данным источников, господин Захваткин работал в структурах Минобороны. Один из бывших коллег господина Захваткина рассказал, что его позвал в Пермь Аркадий Кац, который был тогда вице-губернатором региона. «Он зарекомендовал себя как надежный исполнитель, очень системный менеджер»,— считает собеседник «Ъ-Прикамье».

В должности директора ООО «Пермская концессионная компания» Валерий Захваткин сменил Андрея Кулика. Господин Кулик возглавил общество в октябре 2024 года и стал седьмым руководителем компании с момента ее регистрации в 2016 году. До этого он работал в банковской сфере и некоторое время занимал должность заместителя министра экономического развития Крыма.

Пермская концессионная компания создавалась как оператор строительства нового моста через Чусовую. Считается, что первыми учредителями общества стали структуры, близкие к АО «Стройтрансгаз», которое было генподрядчиком проекта по возведению моста. Концессионное соглашение по строительству было подписано в 2017 году. По условиям концессии, рядом с открытым в 1996 году мостом планировалось построить еще один, новый переход, а старый мост отреставрировать и вновь запустить по нему движение. Новый мост был введен в эксплуатацию в конце декабря 2022 года, после чего старый сразу закрылся на ремонт.

Реконструкция объекта так и не завершена. В прошлом году контракт с АО «Стройтрансгаз» был расторгнут, поскольку власти посчитали, что компания не выполняет взятые на себя обязательства. Тогда же у Пермской концессионной компании сменились владельцы. Соучредителями общества стали индивидуальный предприниматель из Москвы Александр Савельев и пермяк Виталий Братчиков. Одновременно новым генподрядчиком строительства стало ООО «Дом.59», единственным учредителем которого является краевое АО «Корпорация развития Пермского края». Стоимость моста вместе с подъездами в ценах 2024 года составляла 18,4 млрд руб. В бюджете края на 2025–2027 годы планируется выделить еще более 3 млрд руб.

Источник на строительно-подрядном рынке утверждает, что решение о смене гендиректора ООО якобы было принято из-за того, что реконструкция объекта шла слишком медленно. При этом господин Кулик много времени проводил в Москве, где проживает его семья. «Для управления идущей стройкой такой формат не совсем подходит»,— убежден собеседник.

По мнению руководителя пермского филиала АО «Уралмостострой» (является субподрядчиком строительства объекта) «Мостоотряд 123» Юрия Истягина, темпы выполнения работ на объекте устраивали не всех. «Думаю, сейчас ситуация должна поменяться, окончания строительства ждут многие жители Пермского края»,— говорит господин Истягин.

Председатель инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов напоминает, что в течение определенного времени проект реконструкции моста был фактически поставлен на паузу. «Сейчас есть задача максимально интенсифицировать работы на этом объекте,— подчеркнул он.— В этой ситуации кадровые перестановки — абсолютно нормальное явление. Думаю, они пойдут на пользу. Команда, которая отвечает за реализацию проекта, частично обновилась, но в ней остались „старые“ и опытные кадры. Уверен, что новый генподрядчик, которым, напомню, является гос­компания, выполнит поставленную задачу».

Дмитрий Астахов