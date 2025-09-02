Губернатор Прикамья провел рабочую встречу с премьером РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня провел рабочую встречу в Москве с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба главы региона. На встрече прежде всего обсуждалась реализация крупных инфраструктурных проектов в регионе, а также развитие дорожной отрасли.

Фото: правительство Пермского края

Стороны зафиксировали, что только в сфере образования за последние годы в Прикамье построены 27 детских садов и 36 школ. 17 школ – при федеральной поддержке. Господин Махонин поблагодарил премьера за финансовую поддержку пермских объектов капстроя. Глава региона анонсировал премьеру скорое открытие нового здания Пермской художественной галереи.

Среди реализованных дорожных проектов был назван новый участок трассы М-12, соединяющий Пермский край с Свердловской областью и Башкирией. В Перми открыли движение по новой магистрали – улице Крисанова, запустили транспорт в новый тоннель под Транссибом на улице Вишерской.

Премьер-министр отметил активное использование всех мер поддержки для строительства дорожной инфраструктуры.

Также губернатор Прикамья рассказал о поддержке инвестиционной деятельности. Например, инвестпроекта присваивается статус «приоритетный». За последние 5 лет его получили 106 проектов, общим плановым объемом инвестиций более 400 млрд руб.