Первый мститель пошел против своих

2 сентября стала известна личность подозреваемого в убийстве экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Парубия, который был застрелен во Львове 30 августа. По данным СМИ, в чиновника стрелял 52-летний житель Львова Михаил Сцельников — ему инкриминируется умышленное убийство. Свою вину подозреваемый уже признал, назвав свои действия местью не конкретному человеку, а украинской власти. Предположительно, мужчина мог мстить за гибель своего сына во время боевых действий, что косвенно подтверждается его просьбой попасть после ареста в список на обмен, чтобы уехать в Россию и найти тело сына. «Российский след», о котором в Киеве громогласно заговорили сразу после резонансного убийства, пока не подтвердился.

Михаил Сцельников (справа), подозреваемый в убийстве экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия

Фото: Stringer / Reuters Михаил Сцельников (справа), подозреваемый в убийстве экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия

2 сентября в Галицком районном суде города Львова сообщили, что избрали меру пресечения подозреваемому по делу об убийстве Андрея Парубия. 52-летнего жителя этого города должны заключить под стражу на 60 суток без права внесения залога. Его действия квалифицированы по двум статьям УК Украины — ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Однако позднее агентство «РБК-Украина» сообщило, что прокуратура переквалифицировала дело. Вместо умышленного убийства ему инкриминировали посягательство на жизнь нардепа Украины, совершенного в связи с его государственной или общественной деятельностью, по ст. 112 УКУ.

Экс-секретарь СНБО Андрей Парубий был застрелен около полудня 30 августа на улице Ефремова во Львове. В тот же день начальник полиции Львовской области Александр Шляховский сообщил на брифинге, что нападавший сделал несколько выстрелов из короткоствольного оружия (на месте преступления было обнаружено семь гильз), в результате чего Андрей Парубий скончался на месте до приезда медиков. Стрелок покинул место преступления, предположительно, на электровелосипеде.

Для поисков скрывшегося с места преступления убийцы в городе был объявлен план-перехват «Сирена». Между тем буквально через несколько часов после случившегося в интернете распространилась запись с камер видеонаблюдения с места преступления. На нем одетый в униформу курьера сервиса доставки Glovo человек делает несколько выстрелов, стоя у жертвы за спиной.

На момент первого брифинга личность стрелка еще не была установлена. При этом, как заверил Александр Шляховский, уже было ясно: убийство Андрея Парубия было тщательно спланировано. Руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко, в свою очередь, сообщил, что у следствия есть нескольких версий преступления, в том числе сценарий с «российским следом». О том, что украинские власти не исключают версию о «заказе Российской Федерации», заявил и замглавы Нацполиции и начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

В ночь с воскресенья на понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что поручил руководителям Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) предать огласке имеющуюся у них информацию. С этого момента не прошло и пяти минут, как в Telegram-канале главы украинского МВД Игоря Клименко появились детали задержания.

Как сообщил министр внутренних дел, предполагаемый стрелок был задержан в Хмельницкой области Украины спустя 36 часов с момента совершения преступления. Он подтвердил высказанные ранее полицией предположения о том, что покушение было хорошо спланировано. «Много деталей сейчас не будет. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега»,— написал Игорь Клименко.

А уже на следующий день журналисты раскрыли личность предполагаемого убийцы. Как сообщил региональный телерадиоканал Львовской области, 52-летнего мужчину зовут Михаил Сцельников.

Канал опубликовал видео, где обвиняемый в ходе беседы с журналистами, которая, предположительно, состоялась до заседания по избранию меры пресечения, признает вину. По его словам, он убил Андрея Парубия, потому что тот «был рядом». «Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя»,— добавил он и, не поясняя, какого «Петю» он имеет в виду, заявил, что пошел на убийство из «мести украинской власти».

Он также отметил, что после вынесения приговора намерен просить о своем обмене на военнопленных, чтобы получить возможность найти тело сына, который пропал без вести на войне. Издание «Страна» отмечало, что мужчина мог мстить украинским властям за гибель своего сына во время боевых действий.

Предположения о том, что он пошел на преступление под воздействием российских спецслужб, сам убийца опроверг. Данных о связях Сцельникова с российскими спецслужбами нет, заявила впоследствии и украинская прокуратура.

Похороны экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, 2 сентября 2025 года

Фото: Roman Baluk / Reuters Похороны экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия, 2 сентября 2025 года

Андрей Парубий был одним из лидеров протестов в Киеве в 2013–2014 годах, с 2016 по 2019 год работал на должности председателя Верховной рады. До этого он был секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины в 2014 году. Он также был одним из лидеров «оранжевой революции» в 2004 году и возглавлял самооборону на киевском Майдане в 2013–2014 годах.

Неудивительно, что в российском МИДе еще до появления видео с признаниями Сцельникова указали, почему под его прицел мог вполне попасть и экс-президент Украины Петр Порошенко (состоит в объединении, которое признано экстремистским и запрещено в РФ). Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, «Парубий давно и плотно окопался на поляне Порошенко» (состоит в объединении, которое признано экстремистским и запрещено в РФ).

Тем временем, комментируя гибель Андрея Парубия, омбудсмен по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сказал, что он «был неравнодушным к своей стране, своему народу» человеком. Но нашлось и альтернативное мнение. «Его-то человеком тяжело назвать… бандеровец, который напрямую был организатором спланированного убийства, бойни 2 мая в Одессе»,— дала оценку фигуре Андрея Парубия активистка одесского Антимайдана Ольга Игнатьева в комментарии «РИА Новости».

Анастасия Домбицкая