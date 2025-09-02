На рынок жилищного строительства Перми пытался выйти башкирский холдинг

На электронной площадке «Сбербанк-АСТ» поведены итоги торгов на право комплексного развития территории в районе экстрим-парка в Перми. Как уже сообщал «Ъ-Прикамье», победителем аукциона стала структура застройщика ПМД — ООО «ПМД-Прогресс» с ценовым предложением 224 млн руб., что больше стартовой цены лота более чем в десять раз (21 млн руб.). С победителем до последнего боролось уфимское ООО «Акварель». Его предложение составило 223 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ООО «Акварель» входит в группу компаний «Третий Трест», крупнейший застройщик в Башкортостане. На счету компании более 1400 зданий и сооружений, жилых и промышленных объектов в Уфе. Сейчас компания застраивает крупный район в Уфе — ЖК «Яркий». Совладельцами ООО «Третий трест-инвест» являются братья Алексей и Владимир Борманы. На рынке Перми данная компания никак не представлена.

На шаге в 187 млн руб. с торгов сошло ООО СЗ «Экстрим-Парк», структура свердловского оператора термальных комплексов Baden Baden, ранее — на 106 млн руб.— ООО «СПК-Куйбышева», компания пермского холдинга «Стройпанелькомплект».

Всего в торгах приняли участие шесть претендентов. Среди других — ООО СЗ «Кворум» (структура пермского девелопера «ИНГРУПП»), ООО «СЗ Экострой» (структура пермского холдинга «Развитие»).

Аукцион по площадке в районе экстрим-парка объявили в начале августа. Согласно проекту договора КРТ, завершить реновацию территории надо в течение десяти лет. Там необходимо снести почти 600 гаражных боксов. Возле экстрим-парка надо возвести многоэтажные и среднеэтажные жилые дома высотой 25 и 8 этажей, площадью не более 51,7 тыс. кв. м. В обязанности девелопера войдет благоустройство территории, строительство автостоянки, капремонт Грузинской улицы, включая перекресток с улицей Плеханова, возведение выезда с территории КРТ на Екатерининскую и внутриквартальных проездов.