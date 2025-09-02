Опись активов Андрея Фролова

По делу экс-главы Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова Генпрокуратура требует изъять 100% долей в уставном капитале ООО «Алтайская транспортная компания» и еще восьми организаций, зарегистрированных в Алтайском крае и входящих в группу компаний (ГК) «АлтайАгроСнаб» (гендиректор — Летягин Александр Николаевич). ГК занимается переработкой сельскохозяйственных культур, производит масло и кормовую продукцию. Имеет 32,6 тыс. га сельхозземель, две производственные площадки в селах Залесово и Воеводское под Новосибирском. Доходы «АлтайАгроСнаб» растут: в 2020 году они составили 490,5 млн руб., в 2024-м увеличились до 4,5 млрд руб.

Также в доход РФ потребовали изъять 48 объектов недвижимости, в том числе земельный участок площадью 115,8 тыс. кв. м в селе Воеводское, где располагаются более 20 строений: несколько складов, котельная, трансформаторная подстанция, лаборатория для контроля качества сырья и продукции, мастерская, водонапорная башня, пожарное депо и др.

Среди другой недвижимости: два земельных участка в Бийске общей площадью более 2,7 тыс. кв. м, жилой дом и квартира в Новосибирске, пять квартир в Аланье (Турция), две — в Батуми (Грузия), одна — в Паттайе (Таиланд). Общая оценочная стоимость зарубежной недвижимости — 84,3 млн руб.

К изъятию намечены 11 транспортных средств, в частности автомобиль BMW 420D 2020 года выпуска, два автомобиля Audi A8 L и Q8 2011 и 2019 годов выпуска соответственно, пять грузовых тягачей, два полуприцепа машиностроительного завода «Тонар».