В Москве арестован бывший гендиректор конструкторского бюро «Мотор» Алымов

Бывший гендиректор конструкторского бюро (КБ) «Мотор» Станислав Алымов арестован в Москве. Ходатайство следователей УВД ЗАО ГУ МВД по Москве об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворил 29 августа Никулинский райсуд.

Господину Алымову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подробности расследования пока не разглашаются, однако, по некоторым данным, оно может быть связано с договором о поставке станков для нужд КБ «Мотор».

Конструкторское бюро «Мотор» было создано 7 апреля 1961 года и на данный момент входит в структуру АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) и принадлежит госкорпорации «Роскосмос». Оно считается одним из ключевых звеньев российской космической отрасли. Предприятие специализируется на разработке и производстве наземного оборудования для ракетно-космических комплексов. В 2008 году КБ «Мотор» было присоединено к ФГУП ЦЭНКИ. Сегодня предприятие участвует в обеспечении запусков ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара».

Станислав Алымов возглавил «Мотор» в 2022 году, а до того являлся главным технологом. Дата и причина его увольнения неизвестны.

Дмитрий Сотак, Сергей Сергеев