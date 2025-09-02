Опубликовано видео побега двух осужденных из СИЗО на Урале

Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео побега двух осужденных из СИЗО №1 Екатеринбурга. Инцидент произошел 1 сентября 2025 года.

На видео, размещенном в Telegram-канале комиссии, видно, как они бегут по тротуару. Осужденные объявлены в федеральный розыск. Речь идет о 24-летнем Иване Корюкове из Кировграда и Александре Черепанове из Нижних Серег. Они осуждены за попытку поджога военкомата.

Власти просят сообщать любую информацию о их местонахождении по телефону доверия УФСБ России по региону, в СИЗО-1 или в полицию.