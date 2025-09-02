Малолетние узники фашизма добиваются статуса участников войны

9–10 сентября в Москве пройдет ежегодный международный антифашистский форум. Его организаторами выступают Госдума, общественная организация «Офицеры России» и Международный союз бывших малолетних узников фашизма. 2 сентября на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума, они подняли тему присвоения малолетним узникам статуса участников войны.

Член совета Московского союза бывших малолетних узников фашизма Владимир Рощупкин рассказал, что его организация добивается этого давно, однако не везде находит понимание. «А вы винтовку держали? Вы не воевали»,— процитировал он позицию одного из смоленских депутатов, с которым местные узники концлагерей впоследствии даже судились. По словам господина Рощупкина, чиновники, в том числе из администрации президента, «на словах в кулуарах все за», но в переписке из инстанций приходит «заготовленный ответ под копирку, что не положено, потому что и так есть льготы». «Это последние люди, которые видели войну, смотрели смерти в глаза, они за колючей проволокой не потеряли достоинства»,— подчеркнул господин Рощупкин.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой согласился, что проблема есть: «Малолетних узников вообще не хотели замечать, даже в советские времена отодвигали на задний план». В то же время, по его словам, в последние годы проблемы стали решаться и в некоторых регионах появились законы о признании детей, побывавших в концлагерях, участниками войны. Господин Липовой выразил надежду на появление соответствующего федерального закона.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заверил, что законодатели занимаются этим вопросом, но необходимо, чтобы общественные организации выработали консолидированную позицию и донесли ее до депутатов. Так, по его словам, есть разные предложения: посвятить малолетним узникам отдельный закон или установить их права в законе «О ветеранах». В целом депутат отметил, что базовый закон устарел и в ближайшей перспективе будет «серьезно актуализирован с учетом новых реалий».

Ксения Веретенникова