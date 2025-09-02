Осужденный за взятку от Шакро Молодого экс-глава СКР по Москве вышел из колонии

Бывший глава управления СКР по Москве Александр Дрыманов досрочно вышел на свободу по состоянию здоровья. В 2020 году суд приговорил его к 12 годам колонии за взятку от криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дрыманов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Дрыманов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Дрыманов освобожден из колонии в Республике Мордовия, в которой отбывал наказание, в связи с состоянием здоровья, которое препятствовало его дальнейшему пребыванию в местах лишения свободы»,— сообщили правоохранительные органы ТАСС.

В марте 2020 года Мосгорсуд приговорил Александра Дрыманова к колонии строгого режима по обвинению в получении крупных взяток, в том числе от Шакро Молодого. По тому же делу 14 лет лишения свободы назначили экс-главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, 10 лет — экс-главе управления СКР по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко. Максименко покончил с собой в колонии, а Крамаренко вышел досрочно, подписав контракт с Минобороны об участии в военной операции.