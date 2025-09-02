Должников склоняют к оплате

Госпредприятие «Нижегородэлектротранс» в арбитражном суде взыскивает с управления делами областного правительства долг с процентами в связи с закрытием движения трамваев в 2022 году, связанным с работами по укреплению склона Нижегородского кремля. Перекладку путей и контактной сети ГП при этом сделало своими силами как субподрядчик дорожно-строительной компании «Алмазатом», с которой управделами заключило соответствующий контракт. Однако оплату за эту работу юристам перевозчика также пришлось взыскивать с подрядчика через суд, в процессе сдвинулись и сроки строительства туристического фуникулера. Трамвайное движение вдоль склонов кремля по-прежнему закрыто: пути реконструирует ООО «Экологические проекты» в рамках концессионного соглашения по обновлению электротранспорта.

Трамвайный маршрут до сих пор закрыт

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает иск ГП «Нижегородэлектротранс» о взыскании 5 млн руб. долга с процентами с управления делами регионального правительства. Спор связан с с компенсацией из-за закрытия в мае — сентябре 2022 года трамвайного движения по маршруту №11 Черный пруд — Площадь Благовещенская вдоль Нижегородского кремля, которую госпредприятие оценило в 3,9 млн руб., и взысканием процентов на 1,1 млн руб. за пользование чужими деньгами в 2023–2025 годах. Соответчиком по иску выступает дорожно-строительная компания «Алмазатом» — подрядчик работ по укреплению склона кремля, следует из материалов дела, опубликованных в судебной картотеке.

Как писал «Ъ-Приволжье», движение трамваев у подножия кремля вдоль Зеленского съезда было остановлено, в частности, из-за строительства фуникулера, реконструкции Кремлевского бульвара и укрепления склонов средневековой крепости. Фуникулер начали строить в 2019 году и обещали запустить к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. Сдать его смогли лишь в сентябре 2024 года из-за сложных переговоров с зарубежным поставщиком оборудования и оползня между Северной и Часовой башнями, сошедшего в марте 2023 года.

Противооползневые работы между Часовой и Северной башнями кремля выполняли ООО «Стройкомплект» и ДСК «Алмазатом». Параллельно велись работы по укреплению склонов на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями. Также дорожно-строительная компания «Алмазатом» была выбрана подрядчиком реконструкции трамвайных путей и переустройства контактной сети в рамках противооползневых мероприятий и благоустройства Кремлевского бульвара между Северной и Тайницкой башнями.

Стоимость работ по переустройству трамвайного хозяйства составила 5,2 млн руб. В свою очередь «Алмазатом» в июне 2022 года нанял «Нижегородэлектротранс» субподрядчиком для реконструкции путей, а в июле 2023 года управделами как заказчик увеличило смету до 6,2 млн руб.

Фактически специалисты госпредприятия переложили рельсы и перетянули провода своими силами, уложившись в срок до 31 августа 2023 года, однако не дождались оплаты договора субподряда и подали в арбитражный суд еще один иск о взыскании долга с процентами с генподрядчика «Алмазатом».

Как следует из материалов дела, к концу декабря 2023 года дорожно-строительная компания выплатила лишь 1 млн руб. и осталась должна «Нижегородэлектротрансу» еще 5,2 млн руб. При этом сроки и качество выполненных работ ответчик не оспаривал, а госпредприятие тем временем насчитало должнику почти 1 млн пеней за период с 15 июня 2023-го по 24 июня 2024-го из расчета неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки выплаты.

В апреле 2025 года арбитражный суд взыскал с «Алмазатома» более 6,3 млн руб. долга, неустойки и судебных расходов в пользу «Нижегородэлектротранса».

Оспорить это решение представителям ДСК не удалось: компания пропустила сроки подачи апелляционной жалобы, мотивировав это тем, что юристы компании на судебном заседании в первой инстанции не были и не получили оригинал полного текста решения. Однако суд постановил, что решение было направлено апеллянту вовремя и без задержек, поэтому вернул жалобу.

В управделами правительства Нижегородской области оперативно не прокомментировали иск «Нижегородэлектротранса» по поводу оплаты простоя трамвайного маршрута. Судя по картотеке арбитражных дел, ответчик не согласился с доводами истца и решил оспорить предъявленные ему требования. Арбитраж продолжит рассматривать дело в середине сентября.

Тем временем все трамвайное хозяйство города по концессии в конце сентября 2022 года власти передали ООО «Экологические проекты» — дочерней структуре Корпорации развития Нижегородской области и ООО «Технопарк H2O».

Договор, рассчитанный на 25 лет, предполагает перекладку 150 км путей, закупку 170 новых трамвайных вагонов, ремонт 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо. Расходы оцениваются в 51,3 млрд руб., выручка концессионера составит 126,6 млрд руб. Компания освоила почти половину финансирования, работы по перекладке путей на Зеленском съезде еще не завершены.

При этом ранее ФАС уличила нижегородские власти в обходе конкурентных процедур при закупках на укрепление кремлевского склона, а в Следственном комитете поручили нижегородскому управлению ведомства проверить концессионные соглашения.

Владимир Зубарев