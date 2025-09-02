Paramount снимет фильм по Call of Duty

Сегодня кинокомпания Paramount сообщила, что в рамках соглашения с разработчиком компьютерных игр Activision будет создан фильм по популярной игре Call of Duty.

Глава Paramount Дэвид Эллисон заявил: «Я сам уже давно являюсь фанатом Call of Duty. С момента выхода первых миссий оригинальной Call of Duty и дальше, с выходом Modern Warfare и Black Ops, я провел бесчисленное количество времени, играя в эту игру, которую я бесконечно люблю».

Культовый шутер попадет на большие экраны спустя более чем 20 лет после первого релиза. С тех пор было продано более 500 млн различных версий Call of Duty. Только в США эта игра была в числе одной из самых продаваемых в течение 16 лет подряд. Президент Activision Роб Костич отметил: «В лице Paramount мы нашли фантастического партнера, который сможет перенести захватывающее действие нашей игры на большой экран. Наша цель заключается в том, чтобы создать незабываемый блокбастер, который бы понравился преданным поклонникам игры и вдохновил бы новых фанатов». О сроках производства и выхода фильма в прокат пока не сообщается.

Евгений Хвостик