Минтарифов Прикамья укрепилось еще одним прокурорским работником

Замминистра тарифного регулирования Пермского края назначена Инна Доминова. Ее данные появились на сайте ведомства. В министерстве уточнили, что назначение произошло в июле 2025 года. Госпожа Доминова в должности статс-секретаря будет курировать правовое управление министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С 2023 года эту должность занимала Ирина Махнева. Она уволилась по собственному желанию. До минтарифов госпожа Махнева более 20 лет проработала в прокуратуре Индустриального района города Перми, 14 из которых занимала должность заместителя прокурора.

Новый статс-секретарь — также выходец из прокуратуры. Согласно открытым данным, госпожа Доминова ранее работала заместителем прокурора Мотовилихинского района Перми.