Банки закладываются на понижение ключевой ставки

Крупные банки улучшают условия по вкладам. При этом экономисты ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку на 1-2% на заседании 12 сентября. Традиционно кредитные организации вслед за этим уменьшают доходность депозитов. Однако в «Сбере», ВТБ, Альфа-банке и Московском кредитном банке подняли максимальные ставки по сберегательным продуктам, пишет РБК. Речь идет о счетах на срок два-три месяца. Впрочем, общие тенденции выглядят иначе. Если летом клиентам были доступны вклады под 20% и выше, то теперь, по данным ЦБ, их предлагают в среднем ниже 16%.

Почему крупнейшие игроки пошли против тренда? Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин отмечает, что динамика отражает осторожность регулятора: «Это некий баланс в том, как банки видят изменение денежно-кредитной политики, как ставка может измениться в ближайшие месяцы, а вторая часть здесь — это сохранение или даже преумножение клиентской базы. Для финансовых организаций средства физических лиц являются очень важным источником фондирования, в том числе деятельности по кредитованию. А оно, в том числе и ипотека, на фоне снижения ключевой ставки начало оживляться. Может, действительно там есть еще определенный риск ликвидности.

Безусловно, произойдет какой-то отток в иные инструменты инвестирования. Вопрос только в том, когда это случится и какими темпами.

Это одна из причин, почему регулятор очень аккуратно меняет ставку. Если возьмем лето, то она снизилась с 21% до 18%, и без одной декады, ставки в банках упали на 3,5 п. п. Но явной корреляции нет, тут игроки рынка закладывают еще, безусловно, ожидания».

Вместе с тем ЦБ повысил прогноз по дефициту ликвидности у банков в этом году. По расчетам регулятора, в декабре они не досчитаются до 2 трлн руб. Нехватка, по прогнозу, сохранится на ближайшие три года. Это заставляет игроков рынка бороться за вкладчиков, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Это в любом случае сигнал о том, чего банки хотят избежать в случае, если давление на ЦБ усилится. Неслучайно регулятор сейчас подает четкие сигналы, объясняет, почему нельзя быстро снижать ключевую ставку, например, опустить ее до 13%. Один из рисков, который существует, это возможный резкий отток денег из банковской системы. Поэтому финансовые организации повышают максимальные ставки именно по краткосрочным вкладам для того, чтобы по возможности сделать так, чтобы клиенты видели, что банки заинтересованы в том, чтобы эти деньги оставались на счетах и дальше. Потому что когда в течение полутора лет идет практически постоянный достаточно ощутимый приток вкладов населения, конечно, не хочется его терять.

В общем, это символическое, конечно, повышение. Игроки рынка будут пытаться не повторять в буквальном смысле динамику ключевой ставки либо какие-то более выгодные условия предлагать по накопительным счетам. Они научились очень сильно ранжировать ставки по депозитам.

Но все равно, если ключевая ставка будет снижаться, мы все равно неизбежно увидим нерезкое, плавное изменение условий и по вкладам».

В июне 2025-го после первого снижения ключевой ставки за три года почти половина крупных банков столкнулась с оттоком вкладов.

Анжела Гаплевская