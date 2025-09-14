«Там кипят многие процессы, вплоть до возникновения жизни»

Какую роль вулканы играют в формировании жизни на Земле? Какое влияние оказывают на климат? Можно ли научиться точно предсказывать их извержения? Об этом разговор с Рафаэлем Жарковым, кандидатом географических наук, ведущим научным сотрудником Лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.

Беседовала Наталия Лескова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий научный сотрудник Лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН Рафаэль Жарков

Фото: Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук Ведущий научный сотрудник Лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН Рафаэль Жарков

Фото: Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук

— Вулканы бывают разные — например, на Сахалине есть грязевые. Расскажите о них.

— Грязевые вулканы на Сахалине — это уникальные природные объекты. Мы несколько лет изучаем процесс их извержения. В прошлом году нам впервые удалось заснять на видеокамеру извержение Пугачевского грязевого вулкана. Туристы, стремящиеся туда, даже не представляют, насколько это опасное природное явление. В настоящее время там два основных грязевых поля округлой формы, периферийная часть поля уже зарастает, но при новых извержениях выбрасываются тысячи кубических метров грязи, образуя свежие грязевые поля. Если посмотреть с высоты, это очень красиво. Там также есть грифоны, из которых вырываются газ и грязь. Очень живописное место, но относительно труднодоступное.

— Туристы не воздействуют на этот вулкан?

— Обязательно пытаются засунуть туда палки, померить глубину грифонов, ломают постройки конусов грифонов. Обмазываются на месте грязью, выкапывают ее и в ведрах уносят с собой. Это полезная грязь, богатая минералами. Мы исследовали ее, изучали состав, она действительно обладает лечебными свойствами. Но наши грязевые вулканы — это государственные памятники природы регионального значения, и там нельзя ничего ломать, изымать грязь, нельзя вести хозяйственную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пугачевский грязевый вулкан на Сахалине

Фото: Yuriy Tsygankov / Wikipedia Пугачевский грязевый вулкан на Сахалине

Фото: Yuriy Tsygankov / Wikipedia

— А как же тогда использовать эту грязь в бальнеологических целях?

— Сейчас официально это запрещено, а раньше можно было. До 1970-х годов пугачевскую грязь использовали в районной больнице в виде аппликаций, обмазывали разогретой грязевой массой участки тела для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний.

— Какие риски могут подстерегать туристов?

— Если извержение свежее, то образуется грязевое поле, на вид неглубокое, сантиметров 20–30 у края. Люди пытаются по нему пройти. Оно сверху подсыхает, а под корочкой еще полужидкая и вязкая грязь. В центре этого поля глубина до двух-трех метров, человек может провалиться. Такие случаи мы неоднократно наблюдали. Запомнился один с ребенком: он спокойно прошел к центру поля, так как легкий, но потом провалился по пояс, оставил там ботинки, штаны, кое-как вылез.

— Но никто не погиб?

— Пока еще, к счастью, не было случаев. Но самое страшное — извержения. Мы фиксировали их на видео в сентябре прошлого года и в январе 2025-го. Впервые наблюдали зимнее извержение: вся территория покрыта снегом, не видно грифонов, просто огромное поле снега. И тут — секунда, и взрыв! На 10–15 метров столб жидкой грязи и газа. Жуткое зрелище. Диаметр жерловой части — 10–20 метров. Если ты находишься в том месте, шансов спастись мало. Причем заранее ты это не почувствуешь. Когда было сентябрьское извержение, например, предвестников извержения — землетрясений, шума, гула — не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пугачевский грязевый вулкан

Фото: Naida Budanova / Wikipedia Пугачевский грязевый вулкан

Фото: Naida Budanova / Wikipedia

— Почему нет никаких предвестников?

— На Пугачевском грязевом вулкане извержения происходят один-два раза в год, по одному и тому же хорошо проработанному каналу. Где-то на глубине есть газовая камера с водой, с жидкой грязью. Когда газы накапливаются, они прорывают вышележащие слои и стремительно выходят на поверхность.

— Нужно ли учиться прогнозировать грязевые извержения?

— Обязательно, но для этого нужна большая техническая инструментальная база. Как правило, мы исследуем последствия. Вот сейчас после извержения мы делаем трехмерную модель, смотрим, какой объем грязи вышел. У нас есть георадар, с помощью которого мы можем посмотреть слоистость, увидеть, как залегают новые поля относительно старых. Для более детальных и комплексных исследований, конечно, нужна более серьезная аппаратура.

— А какого рода аппаратура требуется?

— Цифровые сейсмостанции, которые будут в реальном времени фиксировать такие извержения. Осложняет дело то, что там труднодоступное место, даже сотовая связь плохая, электричества нет. У нас там стоят камеры на солнечных батареях, и они периодически ломаются. Починить — отдельная проблема.

— Поговорим о настоящих вулканах. Вы выезжаете в экспедиции на Курилы специально, чтобы их исследовать.

— Если говорить конкретно про Курильские острова, то, в отличие от Камчатки, у нас до сих пор нет системы мониторинга вулканической активности на местности, сейчас доступен в основном спутниковый мониторинг. На Камчатке же на вулканах стоят сейсмостанции, которые фиксируют землетрясения, и это предвестник готовящегося извержения. Там также на нескольких активных вулканах оборудованы бункеры с газоанализаторами, геодезическими спутниковыми приемниками, видеокамерами и так далее. У нас таких систем пока нет.

— А почему?

— Деньги… Нужны десятки миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вулкан Баранский на острове Итуруп

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости Вулкан Баранский на острове Итуруп

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

— Чем же вы занимаетесь на Курилах?

— Изучаем историю извержений вулканов, особенности их формирования и современную активность. Смотрим разрезы, слои пеплов, шлаков, почв. Можно эти слои датировать и посмотреть историю формирования вулкана — насколько он активен, сколько было извержений, какой мощности. Можем составить прогноз его активности в будущем. Мы также изучаем термальные источники и вулканогенные озера, которые имеют некоторую связь с активным вулканизмом. Изучаем химический, газовый, изотопный состав термальных вод, изучаем их бальнеологические свойства.

— Какие тайны в жизни вулканов для вас наиболее интересны?

— Я думаю, что для всех вулканологов главная тайна — когда вулкан будет извергаться в следующий раз? Почему он извергается? Долгое время это было непонятно. Есть ли прямая связь между тектоническими землетрясениями и извержением вулкана? Вроде бы связь есть, но в то же время не во всех случаях складываются условия, которые приводят к извержению. Какие-то извержения происходят неожиданно. Тот же вулкан Безымянный на Камчатке считали недействующим, а он начал извергаться в 1955–1956 годах.

— Случалось, что на ваших глазах начинали извергаться вулканы?

— В 2012 году с коллегами из Новосибирска я поехал в плановую экспедицию по термальным источникам. На вулкане Баранского, в 12 километрах от вулкана Иван Грозный, у нас стоял лагерь. Мы видели купол Грозного, уже были какие-то намеки, что будет извержение: парогазовая активность на куполе усиливалась, местная сейсмостанция регистрировала землетрясения возле вулкана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вулкан Иван Грозный на острове Итуруп

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Вулкан Иван Грозный на острове Итуруп

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

— И вы никуда не побежали?

— Было далековато и относительно безопасно. Мы понимали: что-то будет, но когда? Сегодня или через месяц-два? В один из дней мы пришли с маршрута, все легли отдыхать, а я решил посидеть, понаблюдать за вулканом. Интуиция не подвела. Сижу и вижу: над куполом начинает формироваться пепловое облако. Со временем оно пошло в нашу сторону, начался пеплопад, и мы стали собирать образцы.

— Страшно было?

— Нет, потому что мы были далеко. Потом он извергался еще несколько дней, были многочисленные эксплозии, когда пепловая колонна поднимается на высоту более километра.

— Вулкан оправдал свое название?

— Да. Иван Грозный, на мой взгляд, самый трудный вулкан для подъема: дня полтора-два подъем, очень сложный маршрут.

— Нет ли риска, что он начнет извергаться, когда вы поднимаетесь?

— Поднимаясь на вулканы и вообще занимаясь вулканологией, мы каждый день рискуем. Даже в районе грязевого вулкана можно погибнуть. Но если будет необходимая для прогнозов аппаратура, то можно предсказать катастрофические явления и максимально себя обезопасить. Как минимум на тех островах, которые заселены и на которых сейчас много туристов.

— Почему именно на Камчатке и на Курилах есть действующие вулканы?

— Если в общих чертах, здесь тектонически активная зона с системой разломов, по которым из глубин поднимается магма. Вообще вулканизм играет в истории Земли огромную роль. Например, известный отечественный вулканолог Евгений Мархинин пришел к выводу, что не только внешние оболочки Земли (кора, атмосфера, гидросфера), но и сама жизнь зародилась благодаря вулканизму.

— Вы разделяете эту точку зрения?

— Как минимум она имеет право на существование. Вулканизм мог стать одним из факторов формирования жизни.

— Можем ли мы сказать, что жизнь на Земле поддерживается тоже благодаря вулканам?

— Да. Например, на островах Индонезийского архипелага почва плодородна благодаря извержениям, которые происходят там довольно часто. Этому способствует особый химический состав пеплов: при извержении вулкана пепел добавляет в почву подкормку для растений, «свежий» набор химических элементов, и земля приносит хороший урожай.

— Что лично для вас значит вулкан?

— Это стихия, с одной стороны, опасная, с другой стороны — завораживающая. Как бы я ни хотел на какое-то время оставить ее, заняться чем-то поспокойнее, меня все равно к ней тянет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вулкан Авачинский на Камчатке

Фото: Telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН Вулкан Авачинский на Камчатке

Фото: Telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН

— Много говорится о роли вулканов в климатических процессах. Что вы думаете об этом?

— Тут есть разные оценки, порой противоположные, исключающие друг друга. Известно, что одно мощное извержение вулкана может изменить погоду или климатические условия на несколько лет на всей планете. Пепел в больших количествах попадает в стратосферу, обходит вокруг планеты несколько раз и создает защитный экран для солнечных лучей. Соответственно, температура падает. В разных уголках планеты может быть неурожай, голод. Такие случаи в истории были не раз.

— Может ли человек своей деятельностью спровоцировать извержение вулканов?

— Да. От локального, минимального, до глобального. Вот, например, вулкан Кудрявый. У него на вершине несколько кратеров с фумарольными полями и мощными парогазовыми столбами. В конце 1990-х годов там проводили оценку запасов и изучали способы добычи рения, одного из самых дорогих металлов, который используется в авиации и космической промышленности. На фумарольных полях он часто встречается, была идея извлекать его из газовых струй. Ради этого каждый год снаряжали экспедиции, люди там жили, прямо на вулкане. Как рассказывали очевидцы, в одном из кратеров было сезонное озеро, и, чтобы его осушить и отобрать со дна образцы, решили прокопать канаву. Озеро спустилось, но вода попала в канал, стала взаимодействовать с неглубоким очагом, и произошло локальное извержение. Никто не погиб, но факт в том, что человек с лопатой спровоцировал извержение.

— Если человек будет более активно внедряться в жизнь вулканов, он может устроить апокалипсис?

— Была, например, в Японии идея — пробурить скважину и попасть в магматическую камеру, чтобы на глубине взять образцы пород. Это очень хорошая идея, но технически сложная. Если такая скважина дойдет до очага, то это может тоже спровоцировать извержение. Причем не в месте, где обычно происходит извержение данного вулкана, а в районе буровых работ на склоне или у подножья. Это очень опасно.

— Согласны ли вы с изречением, что вулканы — это природные химические лаборатории?

— Абсолютно. Это и лаборатория по формированию нашей планеты, ее развитию. Там кипят многие процессы, вплоть до возникновения жизни. Это и лаборатория, в которой может работать человек, если он будет вести себя осторожно и разумно. Словом, вулканы нам много дают для жизни. У нас по всей планете, куда ни посмотри, какой-нибудь древний или современный вулканизм. В наше время даже новые территории суши возникают благодаря вулканизму.