Винный музыкальный ресторан в Перми выставлен на продажу

Винный музыкальный ресторан «А вина?» выставили на продажу. Об этом сообщил пермский блогер Алексей Папулов в своем телеграм-канале.

Ресторан выставлен на продажу за 7,2 млн руб.» – уточнила «Ъ-Прикамье» совладелица ресторана Светлана Гасенегер. Ресторан она развивает вместе с мужем Александром. Супруги Гасенегер решили продать ресторан, чтобы заняться работой над собственными проектами.

Музыкальный винный бар «А вина?» открылся в конце прошлого года в микрорайоне Разгуляй по ул. Екатерининская, 10. Фишкой ресторана стали музыкальные вечера, камерные концерты, свободный микрофон.